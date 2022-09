La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a eu un entretien au Palais du gouvernement à La Kasbah avec l’ambassadeur du Canada en Tunisie, Patrice Cousineau, à l’occasion de la fin de sa mission.

Le diplomate canadien a donné à la cheffe du gouvernement un aperçu des derniers préparatifs des départements canadiens relatifs à la participation au Sommet de la Francophonie, prévu à Djerba les 19 et 20 novembre prochain ainsi qu’aux travaux du village de la Francophonie et du Forum économique.

“Une envoyée du Québec effectuera une visite en Tunisie pendant ce mois de septembre”, a-t-il précisé.

Patrice Cousineau s’est, par ailleurs, félicité des relations historiques unissant les deux pays et de la volonté commune de les renforcer davantage à travers l’engagement des investissements et l’encadrement des communautés tunisiennes et canadiennes dans les deux pays, lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Pour sa part, Najla Bouden a mis en avant les relations tuniso-canadiennes privilégiées, soulignant la volonté de la partie tunisienne d’impulser la coopération bilatérale dans les domaines de l’industrie de l’aviation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’intelligence artificielle.

“La Tunisie aspire à attirer davantage d’investissements canadiens, parvenir à un accord avec les partenaires sociaux pour entamer l’exécution du programme des réformes économiques et signer un accord avec le Fonds monétaire international (FMI)”, a-t-elle encore déclaré, appelant le Canada à appuyer les efforts tunisiens dans ce processus de réforme.

Bouden a également salué le soutien continu du Canada à la Tunisie, particulièrement pendant la pandémie de Covid-19.