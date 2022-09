La ministre de la Justice, Leila Jaffel, a eu une séance de travail avec le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Férid Belhaj, portant les perspectives de coopération entre l’Etat tunisien et l’institution de Betton Woods dans le domaine de la justice, ce dernier ayant un rôle important dans l’impulsion de l’économie nationale et la promotion du climat des affaires et des investissements.

Citée dans un communiqué du ministère de la Justice, Jaffel a indiqué que son département a adopté, dans le plan sectoriel 2023-2025, une nouvelle approche axée sur la promotion du climat des affaires, notamment à travers la mise en place de pôles judiciaires spécialisés dans les litiges commerciaux et fiscaux des affaires.

Elle a précisé que l’objectif est de consacrer la spécialisation des magistrats, développer les législations et encourager les investissements en développant le champ des études topographiques obligatoires et en régularisant les situations immobilières en suspens.

De son côté, Férid Belhaj a souligné la disposition de la BM à soutenir les projets du ministère de la Justice en se basant sur l’expérience de la Banque dans plusieurs autres pays.

Il a par la suite été souligné la nécessité d’intensifier la coopération afin de concrétiser les projets qui font partie du plan sectoriel du ministère et d’impliquer le système judiciaire dans les efforts nationaux pour impulser le développement.

Férid Belhaj était accompagné, lors de cette séance de travail, d’une délégation composée du directeur des opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale, Jesko Hentschel, et du représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio.