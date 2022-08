L’élargissement de la couverture sociale au profit des travailleurs dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche a été au centre d’une réunion tenue vendredi 5 août 2022 entre le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, et le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Noureddine Ayed.

Selon un communiqué publié par le ministère, Ezzahi et Ayed ont convenu de renforcer le partenariat bilatéral afin de garantir la couverture sociale et améliorer les services rendus aux travailleurs dans les deux secteurs.

La réunion a aussi permis d’aborder la situation des petits agriculteurs et pêcheurs et examiner les moyens de renforcer leur accompagnement pour garantir leur accès aux services de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).