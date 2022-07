Le Webzine (Web-magazine) culinaire « Mangeons bien » (mangeonsbien.com) a remporté, mardi 12 juillet 2022, le prix du « Best News Website/Mobile Service » (Meilleur Site Web d’Information/Service Mobile) aux « African Digital Media Awards 2022 » (prix africains des médias numériques 2022), une distinction décernée par l’ONG « The World Association of News Publishers » (Association mondiale des éditeurs de presse, WAN-IFRA) dans le cadre de la 6ème édition de la Conférence sur les médias numériques africains.

La concurrence fut rude dans la catégorie « Meilleur Site Web d’Information/Service Mobile » avec la présence parmi les trois finalistes de deux géants de Médias de masse en Afrique :

• Nation Media Group (NMG) : un groupe de presse kenyan, fondé en 1959, qui domine le paysage journalistique en Afrique de l’Est.

• Daily Maverick (DM) : un quotidien sud-africain en ligne, pure player, fondé en 2009.

• « Best Data Visualisation » : le site web tunisien « Inkyfada » distingué –

A noter également que le magazine connecté tunisien « Inkyfada » (inkyfada.com) a lui aussi été distingué dans la catégorie « Best Data Visualisation » (Meilleure visualisation de données) par le biais de sa carte interactive intitulée «Living on less than 5 dinars a day, mapping the poverty rate in Tunisia » (Vivre avec moins de 5 dinars par jour, cartographie du taux de pauvreté en Tunisie).

Les 6 lauréats des catégories – « Best News Website or Mobile Service » (Meilleur Site Web d’Information/Service Mobile), « Best Use of Online Video » (Meilleure utilisation de la vidéo en ligne), « Best Data Visualisation » (Meilleure visualisation de données), « Best in Audience Engagement » (Meilleur engagement de l’audience), « Best Reader Revenue Initiative » (Meilleure initiative en matière de revenus des lecteurs) et « Best Newsletter » (Meilleure lettre d’information) – s’affronteront et se mesureront à d’autres régions pour obtenir le titre prestigieux de « Digital Media World Award Winner 2022 ».

La cérémonie aura lieu lors du « World News Media Congress » (Congrès mondial des médias d’information), le 29 septembre 2022 à Saragosse, en Espagne.

« mangeonsbien.com » en chiffres et lettres

Mis en ligne le 14 décembre 2016, « mangeonsbien.com » s’adresse principalement aux professionnels, aux amateurs et aux passionnés de la bonne chère.

Il s’agit de 1ère PLATEFORME électronique tunisien 100% francophone dédiée à l’art culinaire, la gastronomie et la diététique tout en portant un regard bien attentionné sur les produits du terroir tunisien avec une ouverture sur les cuisines du monde.

« mangeonsbien.com » distille, en permanence et périodiquement, des informations d’ordre culinaire, des recettes gastronomiques, des conseils nutritionnels et oriente ses lecteurs vers les bonnes pratiques de l’alimentation saine.

Les recettes et les informations sont recueillies auprès de chefs connus et des ménagères passionnées par la cuisine…

D’après communiqué