En prévision de la participation tunisienne au 18ème Sommet de la Francophonie à Djerba, le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) a lancé un appel pour la production exécutive de trois courts-métrages documentaires.

Leur diffusion aura lieu au pavillon tunisien au village francophone qui sera installé à l’occasion du Sommet prévu les 19 et 20 novembre 2022. Trois sociétés de production tunisiennes seront sélectionnées pour produire des courts-métrages de 10 à 15 minutes axés sur trois thèmes: “L’île de Djerba, sur le chemin de l’universalité” et “la Tunisie au firmament de l’universel” (10-13′) et Histoire de la Tunisie (13-15′).

Le dernier délai pour l’envoi des dossiers de candidature est fixé au 26 juillet 2022. Les sociétés de production tunisiennes qui veulent participer à cet appel, peuvent s’inscrire sur la plateforme des achats publics à l’adresse suivante: www.tuneps.tn

Il est également possible de s’adresser directement au siège du CNCI à la Cité de la culture à Tunis pour retirer le cahier des charges.

Le Sommet de la Francophonie de Djerba prévoit un volet culturel à travers des activités qu’abritera le village francophone. Des délégations de haut niveau, représentant les divers pays francophones, sont attendues à l’Ile de Djerba au sud-est tunisien.

La Francophonie est un dispositif institutionnel voué à promouvoir le français et à mettre en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle au sein des 88 Etats et gouvernements de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

L’OIF est un concept né il y a plus de 50 ans sous l’impulsion du Tunisien Habib Bourguiba et le Sénégalais Léopold Senghor, les pères fondateurs de la Francophonie. Ce rassemblement de 88 Etats et gouvernements compte 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.