La municipalité de Borj El Amri a alloué des fonds d’une valeur de 570 000 dinars pour effectuer des interventions d’entretien et de renouvellement du réseau d’éclairage public, et la réalisation de nouveaux points d’éclairage.

Ces interventions, encore en cours d’étude et de diagnostic des problèmes, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial de financement des projets de zones d’expansion et concernent les zones de Menzel Lahbib, Nefidh, Messadine, Bir Touil, Borj Ennour, Alouine, Aouilia, la cité Sidi Achour, Drija et Hafsia. C’est ce qu’a expliqué la maire de La Manouba, Imen Amri.

Il s’agit notamment d’équiper les compteurs avec des dispositifs de contrôle automatique, d’aménager l’éclairage aux entrées des quartiers avec des lanternes économiques, de la mise en place de l’éclairage au niveau des places publiques et vertes, la création de nouveaux points d’éclairage et de l’entretien du réseau.