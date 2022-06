Conjuguant éveil artistique, soutien scolaire et loisir culturel, l’atelier d’initiation aux droits humains destiné aux enfants et aux adolescents à la station d’art de Bhar Lazreg B7L9 (La Marsa) se tient en prélude à l’école d’été 2022.

Intitulé “Raconte-moi mes libertés” l’atelier, structuré en six modules, est organisé en partenariat avec l’association de défense des libertés individuelles (ADLI) avec l’appui de l’Institut Français de Tunisie (IFT). En se basant sur des contes dont le contenu vulgarise les droits humains, la session expérimentale de cet atelier qui se déroule depuis le 26 juin et se poursuit jusqu’au 3 juillet, consiste en la lecture des contes écrits par Khaled Mejri et édités par l’ADLI, des discussions ouvertes autour du contenu de chaque conte et des workshops spécifiques pour la restitution théâtralisée des contes.

A la fin de l’atelier, les participants devront connaître l’esprit et la typologie des droits humains. Un concours d’éloquence intitulé “Ma première conférence” permettra aux participants de présenter des exposés sur les droits humains et une session de lecture théâtralisée des contes de Khaled Mejri sera animée par les participants.

Par ailleurs, plusieurs activités pédagogiques ayant trait aux droits humains seront organisées dans le cadre de cet atelier qui, en un premier temps, est spécialement destiné au jeune public de Bhar Lazreg.

La station d’art B7L9 organise depuis trois ans, une école d’été conjuguant éveil artistique, soutien scolaire et loisir culturel. L’école d’été du B7L9 est organisée avec le soutien de la Fondation Kamel Lazaar et en partenariat avec l’association L’Enfant d’abord et Caritas Tunisie.