Le Goethe-Institut de Tunis a annoncé que dans le cadre de sa programmation culturelle pour ce mois de juin, la saison estivale est officiellement déclarée et les festivités reprennent enfin en présence du grand public.

Le premier événement est la manifestation ” Sommer Jazz ” qui aura lieu du 14 au 17 juin 2022 à Dar Sebastien Hammamet et qui aboutira à une tournée de concerts inédits sur 3 dates à Tunis en entrée libre et gratuite.

Le projet ” SOMMER JAZZ ” (sommer est un mot allemand signifiant ” l’été ” en français) est né de la volonté commune de Reiner Witzel (saxophoniste allemand) et Wassim Benrhouma (contre bassiste, bassiste tunisien) de se retrouver sur scène, près d’une décennie après leur rencontre en Tunisie.

L’histoire remonte à 2013, quand le hasard a fait rencontrer Reiner Witzel avec l’oncle de Wassim Benrhouma à Hammamet.

Ce dernier, en apprenant que Witzel était musicien de jazz, a tout naturellement pensé à le présenter à son neveu.

Après un premier échange à la Medina, l’alchimie opère et l’envie de jouer ensemble se fait ressentir entre les deux musiciens. C’est ainsi que Wassim invite Reiner à Carthage, dans la salle du célèbre jazz club de Tunis.

Cette fois, le Goethe-Institut Tunis invite le saxophoniste allemand Reiner Witzel, pour rejoindre le trio de musiciens tunisiens composé de Wassim Benrhouma (basse, contrebasse), Hedi Fahem (guitare) et Mohamed Khachnaoui (batterie).

Ces artistes partageant la même passion pour les sonorités jazz et nord-africaines, seront tous en résidence de musique du 13 au 17 juin 2022, dans le cadre idyllique de Dar Sebastien à Hammamet, pour créer une œuvre originale. Cette résidence aboutira à la programmation de 3 concerts inédits, sur le Grand Tunis, pour la fin du mois de juin.

Reiner Witzel est un saxophoniste originaire de Dusseldorf, en Allemagne.

Voix active sur la scène internationale du jazz depuis de nombreuses années, il a étudié le saxophone à Cologne puis à New York. Il a été boursier du ministère de la Culture et a été récompensé de plusieurs prix, comme le Hennessy-Jazzwaward.

Witzel a sillonné le monde dans le cadre de ses tournées qui l’ont conduit dans de nombreux festivals de jazz renommés, notamment à Montreux, New York, Moscou, Odessa, Yaoundé et Montevideo.

Il compte à son actif de nombreux CD sortis sous son propre nom, mais aussi avec ses groupes “Witzel`s Venue” et “Drei im roten Kreis” avec des invités comme que David Sanborn, Vernon Reid et Lew Soloff, qui sont entrés dans les charts de jazz anglais et japonais.

Sa carrière a été ponctuée par plusieurs rencontres et collaborations avec des musiciens et des groupes de jazz et de pop comme Dave Liebman, Alex Sipiagin, Richie Beirach, Maceo Parker, Defunkt, Fela Kuti, Roger Cicero, Udo Lindenberg, Third World, “The Supremes” et bien d’autres.

En tant que compositeur pour la télévision et le théâtre, il a travaillé pour les chaînes de télévision WDR, ONE, le “Theatre Impossible” et le “Musiktheater K?ln”.

Il enseigne le saxophone aux écoles supérieures de musique de Maastricht, Düsseldorf et Francfort, organise également des festivals de jazz, conseille les fabricants d’instruments et travaille comme photographe.

Wassim Benrhouma est un bassiste, contrebassiste, compositeur, arrangeur et enseignant tunisien faisant partie de la nouvelle génération de musiciens qui font les beaux jours de la scène de jazz tunisienne.

Il est également l’un des membres fondateurs du Jazz club de Tunis, association qui vise la promotion de la musique jazz en Tunisie.

Attiré très jeune par la musique, il a commencé à jouer la basse électrique très tôt dès l’âge de 17 ans et a tout naturellement choisi de suivre une formation à l’Institut supérieur de musique de Tunis, où il décroche le diplôme en “Interprétation de musique occidentale”.

Il a été attiré par le jazz à travers la communauté de jazzmen de la capitale et a collaboré avec les noms connus de cette scène florissante, à l’instar de de Fawzi Chekili, Mohammed Ali Kammoun, Omar El Ouaer et Nabil Abdelmoula.

Wassim Benrhouma trace son chemin, perfectionne son jeu et multiplie les concerts et les collaborations. Il compose ses propres morceaux et monte plusieurs projets musicaux comme Wild Wind (sous l’inspiration des différents styles musicaux qui l’ont influencé : Reggae, Afro, Rock, Soul, R&B, Funk et musique traditionnelle) en 2015 et Darimba (fusion entre la musique nord-africaine et le jazz) en 2017.

Il est aujourd’hui considéré comme un des acteurs clé de la scène jazz tunisienne.