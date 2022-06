L’OMT s’est jointe à des représentants des ministères en charge de l’Environnement, d’organisations internationales et d’institutions des Nations unies dans le but de renforcer l’engagement et la position du tourisme en tant que secteur à fort impact pour accélérer la durabilité.

Le forum spécial One Planet a été organisé par le secrétariat One Planet (PNUE) en association avec la Conférence internationale Stockholm +50, afin de marquer 50 années d’action environnementale mondiale. Des engagements importants ont été pris pour modifier le comportement des entreprises et promouvoir l’économie circulaire et les investissements dans la consommation et la production durables lors des discussions plénières sur les « investissements dans les personnes et la nature ».

Zoritsa Urosevic, directrice exécutive de l’OMT, a souligné le rôle de catalyseur de la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme, qui a atteint 600 signataires en six mois. Visit Finland a annoncé sa signature de la Déclaration de Glasgow, et Mastercard a réitéré son soutien pour aider à rendre les destinations touristiques plus durables et inclusives en co-développant de nouvelles solutions numériques.

« Le produit touristique de la Finlande est sensible aux effets du réchauffement climatique. Il est important de garantir les opportunités commerciales et les emplois dans le secteur. Le développement d’options de voyage, d’expériences et de destinations à faible émission de carbone doit être garanti. L’industrie touristique finlandaise s’est engagée dans un objectif commun et a uni ses forces. Aujourd’hui, 60 organisations de voyage finlandaises ont signé la déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme », a déclaré Kristiina Hietasaari, directrice principale de Visit Finland.

En 1972, on comptait 189 millions d’arrivées de touristes internationaux, chiffre qui a presque décuplé jusqu’au début de la pandémie. Aujourd’hui, les arrivées de touristes internationaux sont au même niveau qu’en 1992, c’est-à-dire lors de l’adoption des conventions de Rio sur le changement climatique et la protection de la biodiversité, qui orientent l’action environnementale de notre secteur.

La contribution du tourisme au développement durable a été reconnue dans les objectifs de développement durable. Alors que le secteur se remet de la pandémie, les acteurs du tourisme sont toujours plus nombreux à vouloir intensifier l’action environnementale et l’inclusion.

Mais comment les nouvelles tendances de consommation vont-elles stimuler le changement ? Lors de l’atelier « Green nudges for increasing the circularity of plastics », organisé conjointement par le programme tourisme durable One Planet et le programme Sustainable Lifestyles en collaboration avec le gouvernement français et le PNUE, les acteurs du tourisme ont exploré l’application de la science comportementale pour mettre en œuvre des politiques environnementales au niveau des destinations.

Le rapport « A Life Cycle Approach – Key messages for tourism businesses to address single-use plastics” ( « Lutter contre la pollution causée par les produits en plastique à usage unique : une approche axée sur le cycle de vie ˗ Messages clés pour les entreprises touristiques »), élaboré dans le cadre de la Global Tourism Plastics Initiative, a été publié dans toutes les langues des Nations Unies.

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, prendra la parole, le 3 juin 2022, lors de la plénière de Stockholm+50, qui sera ouverte par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.