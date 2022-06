L’hôtel Bizerta Resort à Bizerte vient de renouveler ses deux certifications ISO 9001 (management de la qualité) et 22000 (management de la sécurité alimentaire) ; en attendant les deux autres en cours : ISO 14001 (management de l’environnement) et 45 001 (management de la sécurité).

A noter que Bizerta Resort a aussi été certifié Travelife (certification britannique de Responsabilité Sociétale et Environnementale).

A ce propos, la responsable qualité de l’établissement, Sana Thabet Saidani, n’a pas manqué de souligner que «le premier souci au Bizerta Resort est la satisfaction du client qui constitue le point de départ et d’arrivée de toute action d’amélioration de la qualité des prestations de services».

Quant au responsable technique, Laroussi Zakraoui, il a déclaré : «Bizerta Resort a pu maintenir un produit de qualité, grâce aux travaux permanents d’entretien et de maintenance de tous les équipements techniques, exécutés par le personnel de l’hôtel».

Bizerta Resort veille à son intégration dans le tissu économique, social et culturel de la région. La majorité de nos fournisseurs et la totalité du personnel sont de Bizerte. Nous parrainons chaque année plusieurs manifestations culturelles et sociales, lit-on dans un communiqué de l’hôtel.

Souhir Terzi, responsable des ressources humaines, dira que «le point fort du Bizerta Resort est son personnel dont la majorité y travaille depuis l’ouverture, avec beaucoup de professionnalisme et de dévouement, dans le respect et la transparence».

«Depuis son ouverture jusqu’à ce jour, Bizerta Resort n’a pas fermé un seul jour ; même pendant la pandémie du Covid-19, la crise la plus grave qu’il ait traversée dans son existence, qu’il a pu maîtriser et s’en sortir sans dégâts ni préjudices», nous apprend-on.

Après 23 ans d’activité, Bizerta Resort a entamé sa rénovation en commençant par les chambres du 1er étage.

D’une capacité de 208 lits (100 chambres et 4 suites), Bizerta Resort est un hôtel d’affaires en bord de mer. Il a ouvert ses portes le 2 novembre 1998, et soufflera donc ses 24 bougies le 2 novembre prochain.

Bizerta Resort entrevoit l’avenir avec réalisme et optimisme, fidèle à sa devise : gérer, c’est prévoir.