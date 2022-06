L’investissement déclaré dans le secteur industriel a baissé de 13,7%, durant les quatre premiers mois de 2022, s’élevant à 784,1 millions de dinars (MDT), d’après les récentes statistiques de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Au terme du mois d’avril, 1 047 projets ont été déclarés contre 1 252 durant la même période de l’année 2021, soit une régression de 16,4%. Une fois réalisés, ces projets devraient permettre la création de 17 336 postes d’emplois.

Le secteur du cuir et de la chaussure tire son épingle du jeu

Toujours selon l’APII, les investissements déclarés dans les secteurs des industries diverses et des industries du cuir et de la chaussure ont augmenté respectivement de 104% et 67%. En revanche, les investissements dans les filières des industries chimiques et des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre ont chuté respectivement de 85% et 56%.

L’APII fait également état d’une baisse des investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices de 13,9%, passant de 383,6 MDT en 2021 à 330,1 MDT pendant les quatre premiers mois de l’année 2022.

Idem, les industries dont la production est orientée vers le marché local, avec une régression de 13,5%, en passant de 524,6 MDT à 454 MDT lors des quatre premiers mois de l’année 2022.

Les investissements relatifs aux projets dont le coût est supérieur à 5 MDT, ont baissé de 17,9% à 458,3 MDT à fin avril 2022 alors que les investissements industriels 100% étrangers et en partenariat sont passés de 374,2 MDT durant les quatre premiers mois de l’année 2021 à 297,5 MDT en avril 2022, soit en baisse de 20,5%.