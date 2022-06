Le ministre algérien de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, indique que son pays est à l’écoute de la Tunisie pour savoir ses besoins en énergie en vue de l’approvisionner, et ce dans les meilleures conditions pour la prochaine saison estivale. Il s’agit là d’un ouf de soulagement pour la Tunisie, au grand dam des oiseaux de mauvais augure!

Arkab s’exprimait ainsi à Alger, mardi 31 mai 2022, lors de la réunion de la Commission mixte tuniso-algérienne pour la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’énergie et des mines.

Et pour donner plus de solennité à cette promesse, il ajoutera que, “sur instructions du président de la République, l’Algérie accompagne et soutient l’Etat tunisien”.

De son côté, la ministre tunisienne de l’Industrie, de l’Energie et de Mines, Neila Nouira Gongi, a indiqué avoir été reçue par le Premier ministre algérien, qui a “réitéré la volonté de son pays de travailler ensemble, afin d’améliorer les relations bilatérales dans ces secteurs vitaux “.

Elle souligne dans ce cadre que les discussions entre les délégations, algérienne et tunisienne, vont permettre de “développer un partenariat et pas uniquement des échanges commerciaux”.

Elle fait également de la volonté de la Tunisie de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’électricité et du gaz naturel, au vu de la conjoncture mondiale actuelle, affirmant que l’Algérie a toujours été un ” un soutien et un appui ” pour la Tunisie, afin de surmonter de telles crises.

Les discussions entre les deux délégations ont également porté sur les domaines des énergies renouvelables, de la transition énergétique et des échanges commerciaux de produits pétroliers.