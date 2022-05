L’équipe nationale de football a entamé les entraînements pour le match contre la Guinée équatoriale comptant pour les qualifications du Groupe J de la CAN 2023.

Lundi 30 mai 2022, lors d’une zone mixe organisée avec la presse, Jalel Kadri, le sélectionneur national, et d’autres cadres de la sélection ont fait quelques déclarations.

A souligner au passage que la séance a vu la participation de tous les joueurs convoqués, sauf Ali Maaloul (qui joue la finale de la Ligue des champions d’Afrique avec son club d’Al Ahly d’Egypte), Mohamed Drager, Naim Sliti, Anis Ben Slimane.

Jalel Kadri assure que “nous sommes concentrés sur les deux premières journées des qualifications, notamment celle de jeudi et l’opposition en vue avec la Guinée équatoriale. Une confrontation qui intervient dans une circonstance délicate encore marquée par l’euphorie de la qualification au mondial de Qatar chez les joueurs. A cela s’ajoute la condition physique des joueurs en cette fin de saison, sachant que certains sont toujours engagés avec leurs clubs respectifs, ce qui complique davantage notre tâche pour être fin prêts face à la Guinée équatoriale et au Botswana avant de disputer le tournoi du Japon”.

Pour sa part, le défenseur Nader Ghandri a déclaré: “L’objectif principal pour la sélection est celui de battre la Guinée équatoriale et de faire une bonne entame des qualifications à la CAN. De ce fait, on est tenus d’être concentrés sur chaque match quel que soit le défis et ne sous-estimer aucun adversaire”.

L’attaquant Ilyes Achouri souligne : “Je suis heureux d’avoir été sélectionné pour participer aux qualifications à la CAN 2023 et au tournoi du Japon. Ma sélection est un honneur et une occasion qui m’est donnée pour défendre les couleurs de ma patrie où j’ai passé une partie de mon enfance. J’avais déjà évolué au sein de la sélection olympique et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance du public”.

Quant au milieu de terrain Ferjani Sassi, il estime que “le timing des deux prochains matchs de la sélection est délicat vu de la différence au niveau de la promptitude physique des joueurs internationaux. Nous sommes néanmoins déterminés à briller comme à l’accoutumée et à faire un bon parcours, dès jeudi prochain”.