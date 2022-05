L’appui aux petits agriculteurs et leur accompagnement pour assurer la réussite et la pérennité de leurs projets afin qu’ils puissent s’intégrer dans le circuit économique tunisien a constitué l’essentiel de l’entretien qu’a eu, lundi 30 mai 2022, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, avec le président de l’Instance arabe pour l’investissement et le développement agricoles (IAIDA), Mohamed Ben Abid Mazroui, en visite actuellement en Tunisie.

Saied a fait part, à cette occasion, de l’intérêt porté par son département aux programmes de l’IAIDA, notamment les actions visant à soutenir les petits agriculteurs, à travers la mobilisation de plusieurs mécanismes (techniques, d’appui logistique et de formation).

Il estime impératif d’identifier des dispositifs complémentaires aux programmes initiés par les institutions de financement, notamment la Banque nationale agricole (BNA Bank), et les structures concernées par l’investissement, pour faciliter davantage l’accès des agriculteurs au financement.

Dans ce cadre, ils ont évoqué les projets agricoles que l’IAIDA contribue en partie à leur financements, dont ceux de production de lait, d’aquaculture…

De son côté, Mazroui a exprimé la détermination de son Instance à développer le partenariat et la coopération avec la Tunisie, et sa volonté de contribuer à de nouveaux grands projets, à caractère intégré, compte tenu des opportunités qu’ils offrent pour impulser l’activité économique, soutenir les exportations et créer des postes d’emploi additionnels, ainsi que contribuer à assurer la sécurité alimentaire de la Tunisie.

Il a réitéré la volonté de l’IAIDA d’étudier tous les mécanismes pouvant être mobilisés pour soutenir les petits agriculteurs en Tunisie.

Dans cette optique, il a été convenu de former un groupe de travail conjoint comprenant les différentes parties concernées pour approfondir les discussions en vue de présenter des propositions concrètes dans ce sens.