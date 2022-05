Le ministre de la Défense Imed Memmiche a donné le coup d’envoi, à La Goulette, de l’exercice naval multilatéral “Phoenix Express 2022” qu’abrite la Tunisie du 22 mai au 3 juin 2022.

Cet exercice est organisé en collaboration avec le Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et les Forces Navales des Etats-Unis pour l’Europe et l’Afrique (NAVAF).

Imed Hazgui s'entretient avec le commandant de l'AFRICOM

Dans une allocution qu’il a prononcée à cette occasion, Memmiche a souligné que la position stratégique privilégiée de la Tunisie et son attachement à ses engagements internationaux l’obligent à préserver la sécurité des domaines maritimes et à défendre la liberté de navigation pour tous sans aucune discrimination.

La coopération bilatérale ou multipartite avec les pays frères et amis constitue un important levier pour le renforcement de la formation et l’échange d’expertises, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ainsi que dans la lutte contre les activités illicites en mer, a-t-il fait observer.

L’organisation en Tunisie d’exercices bilatéraux et multilatéraux à l’instar de Phoenix Express 2022 procède de sa conviction de l’importance de stabilité de Méditerranée en tant qu’espace stratégique, source de prospérité et de croissance et pont de communication entre les différentes cultures et civilisations.

De son côté, Robert Peter Burke, Amiral de la marine américaine, a mis en avant l’engagement de la Tunisie à coopérer avec les Etats-Unis, dans le cadre d’une vision commune de la paix et de la stabilité maritime en Afrique du Nord et dans la Méditerranée.

Cet exercice, a-t-il ajouté, s’inscrit dans le cadre de l’impulsion de la coopération régionale et de l’échange d’informations en vue de consolider les efforts visant à garantir la paix et la sécurité en Méditerranée.

