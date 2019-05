La coopération militaire et les moyens de la développer ont été au centre d’une entrevue, jeudi 16 mai à Tunis, entre le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, et le chef du commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom), le général Thomas Waldhauser.

La réunion a porté sur la sécurisation des frontières, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ainsi que sur la formation et le renforcement des capacités opérationnelles de l’institution militaire particulièrement dans le domaine de l’entraînement et du renseignement.

Cité dans un communiqué du département de la Défense, Zbidi s’est félicité du niveau ” excellent ” atteint par la coopération bilatérale qui a connu, ces dernières années, un bond qualitatif et quantitatif dans les domaines de la formation, de l’entrainement, du renforcement des équipements, et des systèmes de renseignement et de surveillance électronique des frontières terrestres et maritimes.

Zbidi a formé le vœu de voir les Etats-Unis continuer à soutenir la Tunisie dans ses efforts contre le terrorisme.

Pour le général Thomas Waldhauser, la Tunisie est pleinement engagée dans la lutte contre le terrorisme, la contrebande et le crime organisé et s’emploie à sécuriser ses frontières avec le concours du commandement des forces américaines en Afrique (AFRICOM). ” La Tunisie est un élément clé dans le renforcement de la stabilité dans la région “, a-t-il poursuivi.

L’audience s’est déroulée en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie et de hauts cadres militaires des deux pays.