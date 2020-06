La coopération militaire entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique et les moyens de la renforcer ont été au centre d’une réunion entre le ministre de la Défense nationale, Imed Hazgui, et le Commandant de l’US Africa (AFRICOM), le Général Stephen J.Townsend.

Au cours de cette réunion, tenue lundi 22 juin 2020 à El Aouina, en présence des ambassadeurs des Etats-Unis à Tunis et en Libye et des membres du Conseil supérieur des armées (CSA), Hazgui a mis l’accent sur l’importance de la coopération Tuniso-américaine, d’autant plus que les Etats-Unis d’Amérique sont un partenaire privilégié de la Tunisie.

Il a exprimé ” l’espoir de voir développer cette coopération dans le cadre d’un climat de confiance mutuel, afin de renforcer les capacités opérationnelles de l’armée nationale tunisienne “, a-t-on appris d’un communiqué du ministère de la défense.

Cette rencontre a permis également de discuter la situation de la sécurité régionale, à la suite de la visite du commandant de l’AFRICOM en Libye et de sa rencontre avec des responsables libyens.

Le ministre de la Défense a confirmé la position de la Tunisie ” basée sur le soutien de la légitimité en Libye et la nécessité d’un règlement politique qui tient compte essentiellement de l’intérêt du peuple libyen “.

” La Tunisie refuse toutes les formes d’intervention militaire étrangère en Libye et tous les projets de répartition “, a-t-il souligné.

De son côté, le Commandant d’AFRICOM a mis l’accent sur la concordance de la position des Etats-Unis d’Amérique avec celle de la Tunisie, soulignant la volonté de son pays de ” soutenir tous les efforts visant à mettre un terme au conflit armé et à identifier un solution politique dans ce pays”.