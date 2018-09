Une séance de travail a eu lieu jeudi 13 septembre à Tunis entre le ministre de la Défense nationale, Abdelkarim Zbidi, et le chef du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), le général Thomas D. Waldhauser, en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, et de hauts responsables militaires tunisiens et américains.

Selon un communiqué du département de la Défense, la réunion a permis d’examiner les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis en matière de formation, de sécurisation des frontières, de lutte contre le terrorisme et le crime organisé et d’amélioration des capacités opérationnelles de l’institution militaire en matière d’intervention opérationnelle, de formation, d’entrainement et de renseignements.

Le ministre de la Défense s’est félicité des excellentes relations de coopération entre la Tunisie et les Etats Unis d’Amérique qui, a-t-il dit, “ont connu, au cours des dernières années, un progrès remarquable au double plan qualitatif et quantitatif”, faisant remarquer que cette coopération a été axée sur la formation, l’entrainement, l’équipement en matériel militaire adapté aux menaces non conventionnelles, le renforcement du système de renseignements et la contribution à la mise en place des systèmes de surveillance électronique fixes et mobiles sur les frontières terrestres et maritimes.

“La coopération tuniso-américaine en matière de sécurité a eu un impact positif sur la situation économique, particulièrement en termes de drainage des investissements extérieurs et de la dynamisation du secteur du tourisme”, a-t-il souligné, formant l’espoir de voir les Etats Unis continuer de soutenir la Tunisie, de manière à contribuer à consolider les attributs de la paix et de la sécurité dans le pays.

De son côté, le général Thomas D. Waldhauser s’est déclaré heureux de l’amélioration des capacités opérationnelles de l’appareil militaire en Tunisie et de son rôle dans l’instauration de la paix aussi bien dans le pays que dans la région.

“Les Etats-Unis sont fiers du soutien qu’ils avaient apporté à la Tunisie pour l’impulsion de son processus démocratique et la lutte contre le terrorisme”, a-t-il lancé.

“La Tunisie est au premier rang des pays africains avec lesquels les Etats-Unis entretiennent des relations de coopération excellentes”, a déclaré Waldhauser, réaffirmant à ce propos, l’engagement de l’administration américaine à continuer de se tenir aux côtés de la Tunisie pour mener à terme son processus démocratique et venir à bout du terrorisme.