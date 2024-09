Jaou Tunis 2024 : Plus de 200 artistes à l’honneur et un focus sur la lutte palestinienne

Le programme de la septième édition de la Biennale d’art contemporain “Jaou Tunis”, qui se déroulera du 9 octobre au 9 novembre 2024 dans plusieurs espaces de la capitale Tunis a été dévoilé mercredi lors d’une conférence de presse tenue à la médina de Tunis.

Cette édition se distingue par l’organisation du programme “Jaou Lab”, qui vise à renforcer la capacité des étudiant.e.s pour une meilleure inclusion professionnelle ; Jaou Lab accueillera environ 300 étudiants provenant de 17 établissements universitaires de diverses régions comme Gabès, Sfax, Kairouan, Sidi Bouzid et Mahdia. “Jaou Lab” comprendra également des ateliers de formation pour les étudiants du Grand Tunis, ainsi que des workshops dans des universités de certaines régions, selon les propos du directeur de l’édition Soufiane Feki.

Plus de 200 artistes, tunisiens et étrangers prendront part à cette édition qui sera marquée par l’organisation de neuf expositions photographiques et d’art vidéo, neuf rencontres-débat, avec la participation de 25 intervenants de Tunisie et d’autres pays et neuf spectacles musicaux, organisés en partenariat avec le British Council, le Centre culturel italien et d’autres partenaires de la Biennale.

Dans une déclaration à l’agence tap, Hassan Arfaoui, directeur de la communication de l’événement, organisé par la Fondation Kamel Lazaar, a indiqué que cette septième édition porte le titre “Arts, résistances et reconstruction du futur”. Le choix de cette thématique au pluriel vise à mettre en lumière la diversité des arts et des formes de résistance, avec un accent particulier sur la lutte palestinienne.

Parmi les événements dédiés à la Palestine, un hommage sera rendu à travers une exposition intitulée “Fragments d’un refuge” de Reema Hassan et qui se présente comme une exploration photographique de la réalité des réfugiés palestiniens. D’autres artistes palestiniens seront présents : Basel Abbas, Ruanne Abou-Rahme et Adam Rouhana.

La conférence de presse a été l’occasion d’annoncer le lancement d’un site de l’événement en vue de fournir toutes les informations sur les différentes activités et lieux de l’édition sachant que les expositions se tiendront dans divers endroits, notamment à l’avenue Habib Bourguiba, l’espace culturel Bir Lahjar et à la station d’art B7L9 (Bhar Lazreg à la Marsa).

Présent à la conférence de presse, le directeur de l’Institut français de Tunis (IFT), Fabrice Rousseau, a souligné l’importance de la coopération culturelle entre la Tunisie et la France, saluant l’originalité du contenu de la biennale “Jaou Tunis”, qui est organisée en partenariat avec l’IFT.

Jaou Tunis est un festival d’art contemporain lancé en 2013 par la Fondation Kamel Lazaar (Tunisie). Lors de sa 6ème édition en 2022, il s’est focalisé sur l’art de l’image, de la photo et de l’image en mouvement. Il s’est structuré depuis en une Biennale.