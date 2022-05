Sartorius, partenaire de la recherche en sciences de la vie et de l’industrie biopharmaceutique, renforce ses capacités mondiales avec l’expansion de son site de production en Tunisie. Basée en Allemagne, l’entreprise a investi plus de 20 millions d’euros dans la construction d’un bâtiment de 10 000 m² et l’acquisition d’équipements correspondants sur son site de Mohammedia en Tunisie afin d’augmenter la production de technologies de gestion des fluides.

L’extension inclut notamment des salles blanches d’une superficie totale d’environ 2 400 m² avec des installations logistiques et entrepôts adjacents entre autres. Sartorius compte actuellement près de 800 employés sur son site de Mohammedia et anticipe une croissance de l’emploi à l’avenir.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée, jeudi 19 mai 2022, en présence du gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chelbi, et du chef de mission adjoint de l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, Georg Felsheim, ainsi que des représentants du ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

«Nous investissons massivement dans l’extension de nos capacités à l’échelle mondiale afin de répondre à la demande toujours forte de l’industrie biopharmaceutique. À la pointe de la technologie, la nouvelle usine de gestion des fluides à Mohammedia s’inscrit dans cette stratégie tout en soulignant notre engagement à long terme en Tunisie», a déclaré René Fáber, membre du Directoire pour la division Bioprocess Solutions de Sartorius.

Pour sa part, le directeur général et responsable des opérations chez Sartorius Tunisie, Mohamed Yassine Bouagila, se félicitera en ces termes : « je suis fier que ce projet ait pu aboutir dans les délais impartis et avec une telle qualité. L’engagement et la coopération des équipes de Mohammedia sont exemplaires, et je me réjouis d’ores et déjà de poursuivre ensemble cette nouvelle expansion. L’augmentation des capacités renforcera notre poids au sein du réseau de production de Sartorius ».

A noter que le site tunisien est en activité depuis 2011. En 2019, Sartorius a créé la Sartorius Academy Tunisia, un centre de formation visant à développer les compétences de ses employés, notamment pour les nouvelles recrues intégrant l’usine.

À propos de Sartorius

Le groupe Sartorius est un partenaire de premier plan de la recherche en sciences de la vie et de l’industrie biopharmaceutique au niveau mondial. En offrant des instruments et consommables de laboratoire innovants, la division Lab Products & Services est au service des laboratoires responsables de la recherche et du contrôle qualité au sein d’entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques, ainsi que dans les instituts de recherche universitaire.

Forte de son vaste portefeuille de produits dédiés aux solutions à usage unique, la division Bioprocess Solutions aide ses clients à fabriquer des biomédicaments et vaccins de manière sûre et efficace. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d’activités par l’acquisition de technologies complémentaires.

Au cours de l’exercice 2021, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 3,45 milliards d’euros. Fin 2021, le groupe employait près de 14 000 collaborateurs sur une soixantaine de sites de production et de vente, servant ses clients partout dans le monde.

D’après communiqué