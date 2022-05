Le groupe Tdiscount, en collaboration avec le groupe Al Araby, annonce le lancement de la plus grande unité industrielle en électroménager multimarques et multi-spécialités en Tunisie pour desservir l’Afrique du Nord, l’Afrique francophone et l’Europe.

Le Groupe Tdiscount, l’un des acteurs principaux du e-commerce des produits high-tech, électroménager et informatique sur le marché tunisien, qui a su se démarquer dans le secteur de la vente en ligne, a annoncé, mercredi 11 mai 2022, la signature d’un contrat de partenariat avec le groupe égyptien Al Araby, l’un des plus grands producteurs d’électroménager au Moyen-Orient.

Il s’agit d’un complexe industriel qui sera basé dans une zone de développement régional et qui sera spécialisé dans la production d’articles d’électroménager. Il s’étendra sur une surface couverte de 14 000 m2. Cette plateforme permettra le recrutement de plus de 700 employés directs et 1 000 salariés indirects durant les cinq prochaines années. Les investissements de cette collaboration devraient atteindre 15 millions de US dollars, à parts égales entre les deux groupes, sur 5 ans.

Ce projet s’ajoute à l’unité de montage local de plusieurs marques, notamment de téléviseurs, basée à Bir M’chergua, toujours en partenariat avec Al Araby dont Tdiscount est par ailleurs le représentant exclusif de sa marque Tornado.

Exporter le label “Made in Tunisia”

La croissance de Tdiscount est portée par son association avec le groupe international El Araby et son évolution est basée sur l’exportation de produits de marques internationales. Ce projet inédit, qui a vu le jour grâce à l’intervention de l’ambassadeur de Tunisie au Caire, Mohamed Ben Youssef, atteste du potentiel de la Tunisie comme étant un hub de distribution des articles de grandes marques.

Dans ce contexte, le PDG de Tdiscount, Karim Tajer, déclare que cette coopération constitue un pas en avant vers l’expansion des investissements dans les régions de l’Afrique du Nord, de l’Afrique francophone et l’Europe.

Ainsi, le groupe Tdiscount demeure une référence et offre de belles perspectives pour l’économie tunisienne. Une progression qui a nécessité beaucoup de persévérance et de patience.

—————-

À propos de l’enseigne Tdiscount

Créée en 2016, Tdiscount constitue l’un des leaders de la vente en ligne des smartphones, informatique, électroménager, TV… en Tunisie.

Ayant pour slogan « Toujours au meilleur prix », l’enseigne de vente en ligne veille à proposer une large gamme d’articles de qualité à des prix imbattables.

Pour être toujours plus proche de ses clients, elle a procédé le 10 avril 2021 à l’ouverture du plus grand magasin indépendant d’électroménager (bureautique, informatique, hifi, TV, etc.) à Tunis (hors grandes surfaces), dans la zone de la Charguia 1.