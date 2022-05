Les longs-métrage de fiction Streams de Mehdi Hmili et Une Seconde Vie de Anis Lassoued et le court-métrage Chitana de Amel Guellaty, ont été primés à la 12ème édition du Festival du film arabe de Malmö (MAFF).

Le palmarès de cette édition 2022 du MAFF, organisée du 4 au 9 mai, a été dévoilé dimanche soir, au cinéma Royal, dans la ville de Malmö, en Suède. Avec la fin des restrictions sanitaires et après une édition 2021 organisée en version hybride, le MAFF s’est déroulé en présentiel.

Streams a remporté le prix du meilleur réalisateur attribué à de Mehdi Hmili. Une Seconde Vie a eu le prix du meilleur scénario, attribué à Anis Lassoued et Chema Ben Chaabane.

Streams, coproduction entre la Tunisie, le Luxembourg et la France et Une Seconde Vie (A Second Life), coproduction tunisienne, figuraient dans la compétition des longs-métrages de fiction.

Chitana de Amel Guellaty est une coproduction entre la Tunisie, le Qatar et le Norvège figurait dans la compétition des courts-métrages. Ce prix est doté de 10.000 Couronnes suédoises.

Plusieurs films tunisiens dont six en compétition officielle ont été au line-up de cette édition 2022 du MAFF. La compétition officielle de cette édition est composée de 56 films, issus de 14 pays arabes et coproduits avec 10 pays occidentaux.

Le MAFF avait également accueilli 21 projets représentant 19 pays, sélectionnés aux MAFF Industry Days (MID) qui sont organisés, chaque année, en parallèle avec le festival. Aucun des 3 films tunisiens sélectionnés ne figure dans le palmarès de cette plateforme dotée de 200 mille dollars.

Le MID est composé de trois programmes de financement dédiés aux coproductions arabes et nordiques. Des fonds de développement et de post-production sont alloués pour soutenir les cinéastes arabes et les coproductions cinématographiques communes.

Le MAFF est dirigé par le palestinien Mouhamad Keblawi qui est le fondateur du festival. Depuis sa création en 2011, cette plateforme pour la promotion du film arabe en Scandinavie continue d’offrir un panorama de l’industrie du film dans la région arabe et maghrébine.

Le cinéma tunisien a souvent été présent au MAFF qui se présente comme un pont entre les cultures avec le cinéma comme langage visuel universel, afin de consacrer la diversité de la dimension humaine.

Voici le palmarès complet du MAFF:

Compétition des films longs-métrages

Longs-métrages de fiction:

Prix du meilleur film (30,000 SEK): Soula de Salah Issaad (Algérie, France, Arabie Saoudite, Qatar)

Prix du jury (20,000 SEK): Farha de Darin J. Sallam (Jordanie, Suède, Arabie Saoudite)

Prix du meilleur réalisateur: Mehdi Hmili pour Streams (Tunisie, Luxembourg, France)

Prix du meilleur acteur: Mohamed Mamdouh pour son rôle dans Abo Saddam de Nadine Khan (Egypte)

Prix de la meilleure actrice: Soula Bahri pour son rôle dans Soula de Salah Issaad (Algerie, France, Arabie Saoudite, Qatar)

Meilleur du meilleur scénario : Anis Lassoued et Chema Ben Chaabane pour A Second Life (Tunisie)

Mention spéciale: The Alleys de Bassel Ghandour (Jordanie, Egypte, Arabie Saoudite, Qatar)

Longs-métrages documentaires :

Prix du meilleur film (20,000 SEK): Were it not for Metro de Georges Hachem (Liban)

Prix du jury (15,000 SEK): From Cairo de Hala Galal (Egypte)

Compétition des courts métrages

Courts-métrages documentaires:

Prix du Meilleur film (15,000 SEK): Then Came Dark de Marie-Rose Osta (Liban)

Prix du jury (10,000 SEK): Chitana de Amel Guellaty (Tunisie, Qatar, Norvège)

Mention spéciale: Night de Ahmed Saleh (Allemagne, Qatar, Palestine, Jordanie), And Then They Burn the Sea de Majid Al-Remaihi (Qatar)

Prix du public attributé par “The Culture Office of Culture” de Malmö (SEK 25,000): The Alleys de Bassel Ghandour (Jordanie, Egypte, Arabie Saoudite, Qatar)