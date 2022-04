La mise en application du projet “Protect T” dans le gouvernorat de Bizerte a été au menu d’une séance de travail tenue vendredi au siège du gouvernorat en présence des acteurs concernés.

A cet égard, la responsable au sein de l’Agence Nationale de Gestion des déchets (ANGED), Hamida Ben Gamra a fait savoir que le projet de l’économie circulaire “Protect T” est une coopération tuniso-allemande financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement allemand (BMZ).

S’étalant sur 4 ans (Juin 2020-juin 2024), le projet sera réalisé dans le cadre d’une expérience pilote dans trois gouvernorat à savoir Kairouan Gafsa et Bizerte moyennant une enveloppe de 5 millions d’euros a ajouté Ben Gamra précisant que le projet a pour objectif de renforcer les compétences de l’ANGED et de former les agents et cadres municipaux dans la gestion des déchets.

Deux journées de travail seront organisées les 9 et 10 juin 2022 en présence des différents acteurs administratifs municipaux et associatifs dans le but de mettre en place une stratégie pour une meilleure exécution du projet.