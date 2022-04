Les participants à une séance de travail, mercredi 20 avril 2022 au siège du gouvernorat de Jendouba et consacrée aux préparatifs de la prochaine saison de récolte, ont souligné l’importance de prendre les mesures nécessaires à la réussite de la récolte céréalière.

Parmi les mesures évoquées, on cite l’aménagement approprié des greniers de stockage des céréales et des pistes agricoles reliant les sites de production et de stockage, la bonne préparation des points d’approvisionnement en eau, la réparation des moissonneuses ainsi que la prévention des incendies et la lutte contre la contrebande.

Lors de cette réunion, le commissaire régional au développement agricole à Jendouba, Abdeljelil Afli, a indiqué que les superficies emblavées en céréales pour la saison en cours à Jendouba ont dépassé les 70 000 hectares, se voulant optimiste pour la prochaine récolte qui sera “exceptionnelle”.

Il a indiqué que 16 centres de stockage d’une capacité de 750 000 quintaux se trouvent au gouvernorat de Jendouba qui compte également 244 moissonneuses-batteuses opérationnelles mais dont plus de la moitié sont défectueuses et nécessitent donc un renouvellement.