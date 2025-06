La Tunisie a exporté 34,152 mille tonnes de produits agricoles biologiques d’une valeur de 420,40 millions de dinars, vers 38 pays, entre le 1er janvier et fin mai 2025, d’après l’ONAGRI.

Les exportations de produits biologiques sont principalement dominées par l’huile d’olive et les dattes biologiques, représentant respectivement 87,8% et 11,7% du volume total des exportations biologiques.

D’après la FAO, le secteur de l’agriculture biologique tunisien, compte actuellement près de 9000 opérateurs (agriculteurs, transformateurs, commerçants, etc.) dont la majorité sont des producteurs qui demeurent demandeurs d’accompagnement et d’appui pour une meilleure compétitivité et conformité aux exigences du marché, dans un environnement international de réglementation biologique dynamique et en évolution permanente .

La stratégie nationale à l’horizon 2030, projette de positionner le secteur de l’agriculture biologique en modèle international soutenu par une meilleure gouvernance, un renforcement de la compétitivité des produits bénéficiant déjà d’une reconnaissance à l’échelle internationale (Huile d’olive, dattes…) et une diversification de l’offre de produits biologiques (huiles essentielles, caroube, légumes, produits de la chaine de valeur des figues de barbarie…).