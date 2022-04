Dans le cadre de son engagement constant dans les actions sociales et dans le souci de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des élèves dans les établissements scolaires de la région de Rouisset, la cimenterie Sotacib Kairouan lance le 20 avril 2022 l’action “Vers une école digitalisée Rouisset 2022”.

Cette initiative fort louable consiste en un don de tablettes pour tous les élèves de 5ème et 6ème années et pour les élèves élites des autres classes de l’école, mais aussi d’un tableau interactif qui a pour particularité d’apporter une interactivité tactile aux cours et aux présentations.

Un excellent outil d’apprentissage

Le modèle du tableau interactif et tactile gracieusement offert par SOTACIB Kairouan est doté de la dernière technologie et combine simplicité de conception et surface solide.

Grâce à ses fonctionnalités tactiles et ses capacités gestuelles “multi-touches”, ce tableau très bénéfique améliore les conditions des cours dispensés aux élèves.

L’objectif derrière cette action est d’offrir la possibilité à l’école Rouisset d’entrer dans l’univers connecté du digital, puisque ce tableau offre des possibilités très intéressantes aux professeurs aussi bien dans l’enseignement que dans la formation.

Désormais, un enseignant peut l’utiliser pour apprendre à ses élèves l’écriture et la lecture de manière plus ludique.

Les enfants profitent ainsi d’un grand confort visuel et peuvent interagir avec leur maître ou leur maîtresse. L’apprentissage se fait donc dans de meilleures conditions.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’une longue liste d’actions sociales entamée par SOTACIB KAIROUAN auprès de l’école Rouisset.

Auparavant, la cimenterie avait merveilleusement décoré l’école et permis en même temps sa connexion à l’eau potable. Sans compter les dons de cartables avec fournitures scolaires et de produits bureautiques pour chaque élève de l’établissement.