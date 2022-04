Les capacités d’énergies renouvelables installées ont crû de 9,1% en 2021, notamment en Asie, selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

A la fin 2021, la capacité mondiale de production renouvelable a atteint 3 064 gigawatts (GW), précise l’IRENA dans son rapport statistique annuel. En dépit de cette croissance, le monde est encore loin du volume nécessaire pour atteindre le degré zéro carbone, estime l’agence.

En premier lieu des capacités d’ER installées se trouve l’énergie hydroélectrique avec 1 230 GW.

Le photovoltaïque et l’éolien progressent le plus rapidement et ont représenté 88% des installations l’an dernier.

La capacité de production solaire a ainsi crû de 19% contre 13% pour l’éolien (+93 GW en 2021, contre +111 GW en 2020).

Quelque 60% des nouvelles capacités ont concerné l’Asie et surtout la Chine (avec 121 GW ajoutés). Le continent accueille désormais près de la moitié des capacités renouvelables dans le monde (48%).