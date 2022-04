Chaque habitant de la planète devrait être protégé par des systèmes d’alerte précoce contre les phénomènes météorologiques extrêmes et les changements climatiques, d’ici 5 ans.

C’est le nouvel objectif annoncé par l’ONU à l’occasion de la Journée météorologique mondiale, le 23 mars 2022.

” Les perturbations climatiques d’origine humaine causent aujourd’hui des dégâts à toutes les régions… Plus la température de la planète s’élèvera, plus la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes augmenteront “, a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, Antönio Guterres.

Guterres a chargé l’Organisation météorologique mondiale (OMM) de présenter à la prochaine conférence climatique de l’ONU, qui aura lieu en Egypte en novembre 2022, un plan d’action visant à atteindre cet objectif en matière de systèmes d’alerte précoce.