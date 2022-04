Dans le cadre de son projet “Voix et Leadership des Femmes”, Oxfam Tunisie annonce le lancement d’un appel à propositions pour les collectifs/mouvements et coalitions des organisations de la société civile tunisienne visant à promouvoir l’agenda féministe en Tunisie à travers la consolidation des espaces d’échange et de dialogue féministes entre les diverses organisations et associations nationales.

Appuyée par Affaires mondiales Canada et mise en œuvre par OXFAM Tunisie, en partenariat avec les services chargés des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, cette initiative a pour but d’inviter les collectifs/mouvements/coalitions d’organisations de défense des droits des femmes et des libertés, à soumettre, avant le 24 avril en cours, des propositions qui visent la protection et la promotion des droits des femmes et l’égalité des genres en Tunisie, notamment les femmes les plus vulnérables, selon un communiqué publié sur la page officielle d’Oxfam Tunisie.

L’appel se veut une contribution pour appuyer les collectifs/mouvements/coalitions à consolider les espaces d’échange et de dialogue entre les différentes parties prenantes en vue d’une construction ou du développement d’un agenda conjoint orienté vers les politiques publiques à adopter pour réduire les inégalités de genre et faire progresser le mandat féministe, lit-on de même source.

Il sera aussi primordial d’augmenter qualitativement la participation des associations féministes dans les processus de prise de décision en matière de politiques publiques, notamment en assurant l’identification et la participation à des espaces de dialogue politique entre collectifs/mouvements/coalitions de défense des droits des femmes, décideurs et leaders d’opinion en faveur de programmes et politiques publiques sensibles aux genres.

Ces espaces favoriseront le dialogue social sur les réformes de certains secteurs notamment dans le cadre des activités des institutions étatiques responsables des politiques publiques.

Le fonds réactif propose une enveloppe totale équivalente à 40 000 CAD (dollars canadiens) au maximum (soit plus de 90 000 dinars). Cette enveloppe sera octroyée à deux (2) collectifs/mouvements/coalitions.