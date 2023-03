Le projet renforcement des organisations de la société civile émergentes en Tunisie (ROSE) a été le thème d’une séance d’information à Ksibet Madiouni (gouvernorat de Monastir) au siège de la section régionale du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Financé par l’Union européenne en collaboration avec le FTDES, l’organisation OXFAM et Avocats Sans Frontières, le projet ROSE s’étale sur la période 2021-2026, explique le président de la section Monastir du FTDES, Mounir Hassine.

Moyennant une enveloppe de 5 millions d’euros, le projet ROSE a pour objectif de soutenir et d’accompagner la société civile en vue de devenir plus indépendante et pérenne afin d’être plus efficace dans ses domaines d’action: les droits de l’Homme, la lutte contre la pauvreté, l’autonomisation de la femme et les droits économiques sociaux et environnementaux, souligne la responsable du projet ROSE en Tunisie, Hend Khachin.

Depuis le démarrage du projet, 56 associations ont reçu un appui financier et logistique dont l’association culturelle Apollon de Ksar Hellal (Monastir).