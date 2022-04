Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïd, et le gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi, ont eu un entretien à Washington avec Axel Trotsenberg, directeur général des opérations à la Banque mondiale, selon un communiqué du ministère de l’Economie et de la Planification.

Cette rencontre intervient dans le cadre de leur participation aux aux réunions du printemps de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) qui se tiennent du 18 au 22 avril 2022.

La rencontre, qui s’est déroulée en présence de Farid Belhaj, vice-président de la BM chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, a porté sur les derniers événements internationaux, notamment la guerre russo-ukrainienne et les moyens susceptibles de faire face à son impact négatif sur l’approvisionnement en matières premières dans le monde, particulièrement à travers un soutien financier destiné à assurer l’importation de ces produits à court terme.

Elle a également porté sur les moyens d’aide à la réalisation d’une étude exhaustive sur les chaînes de valeur, notamment dans le secteur des produits de base et de l’agriculture en général.

Ils ont aussi débattu des moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la digitalisation, notamment celle de l’administration et l’encadrement des initiatives privées parmi les jeunes actifs dans le domaine des technologies modernes, outre l’exploitation optimale des opportunités offertes dans le secteur des énergies renouvelables, selon le communiqué du ministère de l’Economie.

La délégation tunisienne a présenté les différents axes du programme de réformes structurelles préparé par le gouvernement, lequel programme fait l’objet de consultation avec les partenaires sociaux.