Résultats compelts des rencontres de la 21e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel à l’issue des matchs de dimanche:
POULE A
– Dimanche 5 avril :
A Boussalem:
US Boussalem – ESH Sousse 0-1
A Msaken:
CS Msaken – BS Bouhajla 0-0
A la Chebba:
CS Chebba – CSH Lif 2-0
A Agerb:
AS Agareb – EM Mahdia 0-0
A Tataouine:
US Tataouine – ASM Bourguiba 3-0
– Samedi 4 avril :
A Mégrine:
AS Mégrine – CO Kerkennah 1-1
A Sfax (2 mars):
Sfax RS – SC Ben Arous 0-2
Classement Pts J
1. ES Hammam-Sousse 45 21
2. CS Hammam-Lif 40 21
3. US Tataouine 41 21
4. Sfax RS 33 21
5. SC Ben Arous 30 21
6. CS Msaken 30 21
7. S. Mégrine 26 21
8. BS Bouhajla 26 21
9. EM Mahdia 26 21
10. OC Kerkennah 23 21
11. CS Chebba 23 21
12. US Boussalem 20 21
13. AS Agareb 18 21
14. SA Menzel Bourguiba 14 21
POULE B
– Dimanche 5 avril
A Gabès:
Stade Gabésien – EGS Gafsa 2-1
A Ksour Essef:
US Ksour Essef – O Sidi Bouzid 4-2
– Samedi 4 mars :
A Jendouba:
Jendouba Sport – AS Ariana 2-2
A Jelma:
AS Jelma – SC Moknine 1-1
A Kasserine:
AS Kasserine – CS Korba 1-0
A Sakiet Eddaier:
AS Sakiet Eddaier – Kalaa sport 5-0
A Redeyef:
CS Redeyef – ES Bouchemma 2-0
Classement Pts J
1. AS Sakiet Eddaier 46 21
2. AS Kasserine 40 21
3. Stade Gabésien 42 21
4. AS Ariana 30 21
5. US Ksour Essef 29 21
6. CS Korba 27 21
7. CS Redeyef 27 21
8. EGS Gafsa 26 21
9. Jendouba Sport 26 21
10. ES Bouchemma 25 21
11. Kalaa Sport 23 21
12. SC Moknine 22 21
13. AS Jelma 22 21
14. O. Sidi Bouzid 14 21