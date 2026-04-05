La 24e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel s’est achevée dimanche avec les victoires du Club Africain et du CS Sfaxien, tandis que l’Espérance de Tunis conserve la tête du classement à égalité de points avec son poursuivant direct.

Le Club Africain et le CSS assurent

Au stade de Radès, le Club Africain s’est imposé face à l’AS Gabès (2-0). Firas Chaouat a ouvert le score dans le temps additionnel de la première période (45+4), avant que Bilel Ait Melek ne scelle la victoire en toute fin de match (90+6).

À Sfax, le CS Sfaxien a dominé la JS Kairouan (3-0), grâce à un triplé d’Emmanuel Ogbole (5e, 32e et 58e), confirmant sa solidité offensive.

Dans les autres rencontres de dimanche, l’US Ben Guerdane et l’ES Métlaoui se sont neutralisées (0-0).

Une journée marquée par plusieurs matches nuls

Les rencontres disputées samedi se sont toutes soldées par des scores vierges : JS Omrane – US Monastir (0-0), Étoile du Sahel – Espérance de Tunis (0-0) et ES Zarzis – Stade Tunisien (0-0).

Vendredi, l’AS Marsa s’était imposée face à l’Olympique de Béja (1-0), tandis que le CA Bizertin a battu l’AS Soliman (1-0), sur un but contre son camp de Jasser Khemiri.

Un duo de tête à égalité

Au classement, l’Espérance de Tunis et le Club Africain occupent conjointement la première place avec 54 points chacun après 24 journées. L’Espérance conserve l’avantage à la différence de buts (+33 contre +28).

Le CS Sfaxien reste troisième avec 48 points, suivi du Stade Tunisien (43 points) et de l’US Monastir (38 points).

Bas de tableau sous pression

Dans la partie inférieure du classement, la lutte reste intense. L’AS Soliman (16 points) ferme la marche, précédée par l’AS Gabès (17 points) et la JS Kairouan (21 points), toujours en difficulté.