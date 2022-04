Deux fictions tunisiennes, en l’occurrence “Sous les Figues”, deuxième long-métrage d’Erige Sehiri, et “Ashkal”, premier long-métrage de Youssef Chebbi ont été sélectionnés à la 54ème édition de la Quinzaine des réalisateurs, section indépendante non compétitive du Festival de Cannes programmé du 17 au 28 mai 2022.

Une partie de la sélection officielle de cette 54ème édition, qui aura lieu du 18 au 27 mai, a été dévoilée mardi 19 avril, au cours d’une conférence de presse diffusée sur internet. Le dernier titre de cette sélection, un film asiatique, sera annoncé durant la semaine du 25 courant, ainsi que la sélection de courts et moyens-métrages, ont fait savoir les organisateurs.

“La Quinzaine des réalisateurs démontre sa volonté de mettre en avant la relève du cinéma international puisque dix-huit cinéastes sur les vingt-quatre sélectionnés signent leur premier long-métrage. La sélection s’avère quasiment paritaire puisque l’on compte onze réalisatrices”, lit-on sur le site de la Quinzaine.

Arige Sehiri devient ainsi la deuxième cinéaste tunisienne à rejoindre la sélection de la Quinzaine, après Moufida Tlatli en 1994 avec son film “Les silences du Palais”.

“Sous les Figues”, une coproduction entre la Tunisie, le Qatar, la Suisse et la France, est une fiction réalisée par la Franco-tunisienne Erige Sehiri. Cette fiction est le second long-métrage de la réalisatrice après son documentaire “La Voie Normale” (2018) et un court-métrage “Facebook de mon père” (2012).

Youssef Chebbi est auteur de deux courts-métrages, “Vers le Nord” et “Les Profondeurs” qui ont été sélectionnés dans plusieurs festivals. Avant Ashkal, il a co-réalisé en 2012 “Babylon”, long-métrage documentaire qui raconte la vie et la mort d’un camp de réfugiés à la frontière tuniso-libyenne.

Cet artiste multidisciplinaire, auteur-réalisateur, musicien et producteur, est le cofondateur du Festival de musique Sailing Stones Festival, qui se déroule chaque année dans une région différente de la Tunisie.

De 1977 à 2019, le cinéma tunisien a été plusieurs fois présent dans la catégorie des longs-métrages de la Quinzaine: Soleil des Hyènes de Ridha Behi, Aziza de Abdellatif Ben Ammar, Les Anges de Ridha El Béhi, Halfaouine de Férid Boughdir, Poussière de Diamant de Fadhel Jaibi et Mahmoud Ben Mahmoud, Bezness de Nouri Bouzid, Fatma de Khaled Ghorbal, Mon fils de Mohamed Ben Attia, Tlamess d’Alaeddine Slim.

La Quinzaine a annoncé que Le Carosse d’Or de la SRF (Société des réalisateurs de films) sera attribué, le 18 mai, à la cinéaste américaine Kelly Reichardt. Initié en 2002, ce prix est destiné à récompenser un réalisateur choisi pour les qualités novatrices de ses films, pour son audace et son intransigeance dans la mise en scène et la production.