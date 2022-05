Les Critics Awards 2022 de l’Arab Cinema Center (ACC) ont dévoilé la liste des nominés dans les différentes catégories dont la Tunisienne Afef Ben Mahmoud nominée pour le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans ” Streams ” de Mehdi Hmili.

Les prix de la critique (The Critics Awards) est une compétition, dédiée aux nouvelles productions arabes, qui sont décernées chaque année en marge du Festival de Cannes.

La première édition des Critics Awards a été organisée en marge du 70ème festival de Cannes. Ils auront lieu cette année dans leur 6ème édition à l’occasion du 75ème anniversaire du festival de Cannes (17-28 mai). La liste des lauréats sera dévoilée au cours d’une cérémonie officielle organisée sur la Croisette à Cannes.

Les prix de la critique sont attribués aux meilleures productions arabes dans les catégories suivantes: Meilleur film de fiction, meilleur film documentaire, meilleur réalisateur (ice), meilleur scénariste, meilleure actrice et meilleur acteur. Habituellement, l’ACC attribue également des prix pour les critiques.

Un jury international composé de 167 critiques de 68 pays a visionné les fils de l’année dernière afin de choisir les meilleurs dans chaque catégorie.

La liste finale des nominations pour les Critics awards a été sélectionnée selon les critères suivants: le film doit être un long métrage de fiction ou documentaire. Il doit également avoir fait sa première en 2021 dans un festival international en dehors de la région arabe. Au moins l’un des producteurs est de nationalité arabe, sans pour autant tenir compte du volume de sa contribution dans le film.

” 2022 est une bonne année pour les productions égyptienne avec de fortes entrées d’Irak, de Jordanie, du Liban et d’autres pays, qui surfent sur la vague de premières éclaboussantes et des thèmes matures “, a estimé Deborah Young, responsable des Critics Awards.

L’ACC fait état d’”une grande variété dans les productions arabes sélectionnées pour cette année et une présence féminine assez remarquable dans les catégories réalisation, scénario et documentaire”.

Pour cette 6e édition, le cinéma égyptien est largement présent dans les différentes catégories. Feathers de Omar El Zohairy rafle trois nominations dans les catégories ; meilleur film, meilleure actrice (Demyana Nassar) et meilleur scénario (Omar El Zohairy – Ahmed Amer).

Notons que la coproduction égypto-tunisienne Souad de Ayten Amin est également nominée dans trois catégories; meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario. Souad est coscénarisé par Ayten Amin et Mahmoud Ezzat.

La nominée tunisienne Afef Ben Mahmoud joue le rôle de Amel dans “Streams” du réalisateur Mehdi Hmili. Il s’agit de la seule nomination pour les productions tunisiennes qui ont souvent été assez représentées aux Critics Awards.

Streams est une production de Yol Film House, avec MAD Solutions pour la distribution. Il s’agit d’une coproduction internationale entre la Tunisie, la France et le Luxembourg qui bénéficie du soutien de trois coproducteurs, Tarantula Luxembourg, MPM Film et Clandestino Production.

Après sa sortie européenne et une tournée dans plusieurs festivals à travers le monde en 2021, “Streams” est sorti dans les salles tunisiennes en janvier dernier. Auparavant, il avait fait sa première mondiale dans le cadre de la 74ème édition de Locarno Film Festival, organisée au mois d’août en Suisse.

Sa première arabe avait eu lieu à la 43ème édition du Festival international du film du Caire (26 novembre-3 décembre 2021). Il figurait en compétition officielle de ce festival d’envergure où il a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine, attribué Afef Ben Mamoud.

Ce Drame social relate l’histoire d’Amel qui travaille dans une usine à Tunis. Elle vit avec son mari alcoolique, Tahar, une ancienne gloire du football local, et leur fils unique, Moumen, un gardien de foot talentueux. Pour convaincre le patron de l’usine de lui fournir un piston pour son fils, Amel trahit ses collègues qui mènent une grève.

Amel rencontre le piston : Adel, un homme d’affaires qui profite de la situation et abuse d’Amel. Mais la police les arrête, le scandale devient viral et Amel est accusée d’adultère. Relâchée après quelques mois de prison, Amel cherche son fils dans le monde des bas-fonds et doit faire face à une société tunisienne en pleine chute libre.

La bande originale de Streams est signée par le compositeur tunisien Amine Bouhafa dont les œuvres accompagnent plusieurs films arabes et étrangers. Le casting réunit des acteurs et actrices comme Afef Ben Mahmoud, Iheb Bouyahya, Zaza, Sarah Hannachi et Slim Baccar.

Voici la liste complète des nominés aux Critics Awards :

Meilleur Film :

Europa de Haider Rashid (Irak)

Feathers de Omar El Zohairy (Egypte)

Memory Box de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige (Liban)

Souad de Ayten Amin (Egypte -Tunisie)

The Alleys de Bassel Ghandour (Jordanie – Egypte – Arabie Saudite)

Meilleur Acteur :

Adam Ali : Europa (Iraq)

Ali Suliman : Amira (Palestine)

Monzer Reyahnah: The Alleys (Jordanie)

Samir Guesmi : Life Suits Me Well (Maroc)

Soufiane Guerrab : A Brighter Tomorrow (Algérie)

Meilleure Actrice:

Afef Ben Mahmoud : Streams (Tunisie)

Demyana Nassar : Feathers (Egypte)

Manal Issa: The Sea Ahead (Liban)

Maisa Abd Elhadi : Huda’s Salon (Palestine)

Saba Mubarak : Amira (Jordanie)

Meilleur Réalisateur:

Ayten Amin : Souad (Egypte)

Bassel Ghandour : The Alleys (Jordanie)

Ely Dagher : The Sea Ahead (Liban)

Hany Abu-Assad : Huda’s Salon (Palestine)

Omar El Zohairy: Feathers (Egypte)

Meilleur Scénario:

Ayten Amin-Mahmoud Ezzat : Souad (Egypte)

Bassel Ghandour: The Alleys (Jordanie)

Ely Dagher : The Sea Ahead (Liban)

Khalil Joreige – Joana Hadjithomas : Memory Box Liban)

Omar El Zohairy – Ahmed Amer : Feathers (Egypte)

Meilleur Documentaire :

As I Want : Samaher Alqadi (Egypte)

A Thousand Fires: Saeed Taji Farouky (Palestine)

Little Palestine: Diary of A Siege : Abdallah Al-Khatib (Palestine – Liban)

Miguel’s War : Eliane Raheb (Liban)

Republic Of Silence : Diana El Jeiroudi (Syrie)