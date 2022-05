“Sous les Figues” (Under the Fig Trees) d’Erige Sehiri, présenté à la 54ème édition de la Quinzaine des réalisateurs a remporté le prix du jury Ecoprod lancé à l’occasion du 75ème festival de Cannes en vue ” de valoriser un film et son équipe ayant mis en place une démarche d’éco-production la plus ambitieuse possible “.

Organisée du 18 au 27 mai, la Quinzaine des Réalisateurs est une section indépendante non compétitive du Festival de Cannes créée en 1969 par la SFR (Société des Réalisateurs de films). Certains prix sont attribués chaque année par les partenaires de la Quinzaine.

Cette section subventionnée par le Centre national du Cinéma et de l’Image animée (CNC, France) ” met à l’honneur, chaque année, des films sans contraintes de genre, de format, de durée ou de provenance géographique “.

Le prix Ecoprod récompense pour la première fois un long-métrage présenté à Cannes et produit par la manière la plus éco-responsable possible. Le premier prix Ecoprodod a été attribué à La Cour des Miracles réalisé par Carine May et Hakim Zouhani et produit par Haut et Court.

Co-scénarisé par Erige Sehiri et Peggy Hamann, Sous les Figues est un long-métrage de fiction coproduit par la Tunisie, le Qatar, la Suisse et la France. La franco-tunisienne, Erige Sehiri, est à son second long-métrage, après son documentaire ” La Voie Normale ” (2018) et un court-métrage ” Facebook de mon père ” (2012).

Cette coproduction de Henia Production et Maneki Films a été récompensée ” pour sa démarche d’écoproduction durant le tournage du film “.

Under the fig Trees est une fiction qui se déroule au milieu des figuiers, au Nord-Ouest tunisien, pendant la récolte estivale. Ecoprod fait état des nombreuses initiatives mises en place sur le tournage de ce film réalisé en équipe réduite. Les actions menées concernent la régie, la décoration, l’énergie, le transport et les déchets.

Le prix Ecoprod est décerné par l’association Ecoprod qui rassemble plusieurs membres fondateurs de l’audiovisuel français. Devenu une association en 2021, le collectif Ecoprod accompagne depuis 2009 la transition écologique du secteur audiovisuel et cinématographique.

Selon le site Ecoprod, l’objectif de décerner cette distinction à Cannes est de faire connaitre l’écoproduction et de propager les pratiques éco-responsables sur les tournages et dans toutes les étapes d’une production.

Le 75ème Festival de Cannes est organisé du 17 au 28 mai 2022. L’environnement est au cœur du Festival qui a mis en place une taxe carbone, depuis l’année dernière. Les accréditions auparavant gratuites sont devenues payantes pour tous les participants. Chaque festivalier paye 24 euros, en guise de contribution environnementale.