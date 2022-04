Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a affirmé la détermination à poursuivre les efforts en vue de soutenir les programmes santé-environnement et de développer des activités de prévention des risques sanitaires liés à la dégradation des facteurs de l’environnement.

Présidant, dans la soirée de lundi 18 avril 2022, une rencontre nationale organisée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé sous le slogan “Notre planète, notre santé”, en présence de la ministre de l’Industrie, Naila Nouira, le ministre a loué les efforts continus déployés par tous les organismes relevant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à tous les niveaux pour soutenir les mécanismes de concertation et de coopération pour atteindre ces objectifs.

Il a rendu hommage à l’OMS pour l’appui constant au système national de santé, affirmant le grand intérêt que la Tunisie accorde à cet événement en raison de l’importance de la sensibilisation à la nécessité de sauvegarder la planète.

Pour sa part, Ahmed Al-Mandhari, directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, a déclaré dans une allocution diffusée à distance, que la lutte contre les risques environnementaux est un élément essentiel de la vision de l’OMS pour la Région de la Méditerranée orientale à travers le traitement des causes profondes de la détérioration de la santé par la prise de mesures nécessaires et en multipliant les efforts des différents acteurs dans les différents domaines.

La rencontre s’est déroulée en présence de Joumana Hormuz, représentante de l’OMS en Tunisie, avec la participation de représentants des ministères et structures gouvernementales concernés, de la société civile et des cadres et structures du ministère de la Santé.