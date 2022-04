A l’arrêt depuis plus de deux ans par l’effet de difficultés financières et de la pandémie du coronavirus, la société les Ateliers mécaniques du Sahel (AMS), leader en matière de robinetterie sanitaire et de bâtiment et d’articles de ménage en acier inoxydable, va reprendre incessamment ses activités.

La direction de cette entreprise, qui avait décidé, au mois de juin 2020, de mettre ses employés en chômage technique, a appelé, ces derniers jours par note de service publiée dans les médias, une partie de son personnel pour rejoindre les lieux du travail afin de préparer la reprise de la production.

Fleuron de l’industrie tunisienne, la société les Ateliers Mécaniques du Sahel, créée en 1962 et rachetée en 2008 par le groupe Loukil, a connu ces dernières années de sérieuses difficultés.

Il s’agit particulièrement du refus des banques de soutenir la société lors de la période de Covid-19, malgré l’obtention de la garantie de l’Etat pour les financements liés à cette crise sanitaire (Sotugar).

Les autres difficultés ont été générées par la baisse de la production en raison du recul d’autres secteurs tels que l’immobilier, et la concurrence déloyale que lui livrent des produits contrefaits importés de Turquie et de Chine.

Abstraction faite de ces détails, la reprise des AMS peut être considérée comme une bonne nouvelle dans la mesure où cette société employait en vitesse de croisière plus de 420 personnes.

Mieux, la société, qui a des antennes à Tripoli, Alger et à Paris et qui est associée à des partenaires stratégiques italiens (Mamoli et Raf – Italie pour la robinetterie – et Sambonet et Mépra – pour les articles de ménage), est réputée pour la qualité de ses produits. Elle a par conséquent les atouts nécessaires pour reprendre dans des conditions acceptables son activité et sa place de leader.

