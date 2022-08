La société les Ateliers Mécaniques du Sahel « AMS » porte à la connaissance de ses actionnaires et le grand public qu’en concrétisation de tous les efforts déployés et après la tenue de plusieurs réunions et la participation de plusieurs parties, la reprise de l’activité sera assurée à partir du lundi 22 août 2022.

La réouverture de la société après une longue période de fermeture vient couronner tout un processus, long et compliqué, dans lequel plusieurs parties sont impliquées et qui ont contribué à l’atteinte de cet ultime objectif, notamment l’actionnaire de référence, le gouvernorat de Sousse et le personnel de la société représente par le syndicat.