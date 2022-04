L’appel à candidatures pour le deuxième cycle du Red Sea Fund (ou Fonds de la Mer Rouge) – fonds saoudien qui finance des films de fiction, documentaires et d’animation – se poursuivra jusqu’au 20 avril 2022.

Ouvert le 6 courant, ce second cycle permet aux cinéastes arabes et africains d’accéder à un financement important, pour leurs projets de films qui sont à la première phase de conception d’une idée ou en phase de développement.

Ce Fonds de quatre cycles s’étend sur toute l’année et offre des financements à des projets aux histoires inédites. Il privilégié les idées audacieuses et originales qui couvrent un large éventail de sujets destinés à informer, éduquer et divertir.

Face au nombre important de candidatures, il a récemment décidé d’améliorer le Fonds en vue de s’adapter aux besoins des jeunes cinéastes en leur apportant le soutien financier nécessaires pour créer ou faire évoluer leurs projets.

Créé début 2021, le Fonds de la mer rouge est financé par la Fondation du festival de la mer rouge en Arabie Saoudite. Parmi les 97 projets récompensés l’année dernière, 37 étaient en phase de développement.

Tous les films subventionnés ont figuré dans la sélection officielle de la première édition du Festival international du film de la Mer Rouge (Red Sea International Film Festival) organisée du 06 au 15 décembre 2021.

L’année dernière, le Red Sea Fund était doté d’une enveloppe totale de 14 millions de dollars avec un programme d’aide pour des films arabes en phase de production et post-production. Initialement doté de 10 millions de dollars, le Fonds avait obtenu des fonds supplémentaires de 4 millions de dollars dont l’annonce avait été faite au pavillon Saoudien durant le Festival de Cannes organisé au mois de juillet dernier.

Pour sa première année, le Fonds avait prévu de produire 100 films courts et longs métrages, ainsi que des séries pour la télévision, avec des réalisateurs du Monde arabe et d’Afrique.