Dans le cadre des soirées “Layali Ramadan” qui débutent le 15 avril 2022, l’Institut français de Tunisie (IFT) invite le public à une nuit du conte, le 16 courant à 21h30.

Quelles histoires se cachent dans les plis des draps ? Au fond des armoires, en boule au pied du lit, flottant au vent sur les terrasses: chaque tissu pèse son poids de récits.

Cette nuit du conte est une invitation à venir écouter et raconter des histoires textiles, traditionnelles ou personnelles, autour d’une panière à linge. Entre cordes à linge et cabanes de draps, le tissu se fait livre, écran, parois, voile au vent.

Cette proposition de l’artiste et conteuse Laetitia Troussel-Luber s’inscrit dans le cadre de son projet “Parlons chiffons !” avec la participation de la conteuse, spécialiste de l’art oratoire et professeure de lettres, Lamia Masmoudi Chahed.

Laetitia Troussel-Luber travaille sur les imaginaires quotidiens et collectifs de chacun qu’elle collecte pour les transformer en récits à la frontière du fantastique et du très normal. Fondatrice de la compagnie Banana Tragedie, elle collabore régulièrement avec la Maison du Conte. Sa prochaine création, “Parlons chiffons !”, collecte de paroles textiles et féminines à Tunis sera développée en novembre 2022 à la Villa Salammbô.

“Layali Ramadan ” débutera le 15 avril à 22h00 avec un concert de Mohamed Ben Salha et Dali Chebil dans la cour de l’IFT. Les deux artistes y présenteront leur projet “Denya”, une création originale et inédite, née de la rencontre musicale récente entre ces deux compères, tous deux artistes polyvalents de formation moderne : Dali Chebil (compositeur-interprète), Mohamed Ben Salha (compositeur, arrangeur et interprète). Interviennent également dans le projet la poétesse tunisienne Syrine Chekili et Raoudha Abdallah qui signe les textes.

Voici le programme complet de l’évènement “Layali Ramadan”