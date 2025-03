Le projet “Rai Roots-Hommage à Ahmed Zergui” porté par le chanteur et guitariste algérien Jamel Reffes, sera donné le 24 mars 2025 (22H00) à l’Institut Français de Tunis (IFT) et le 25 mars (21H00) au Théâtre Municipal de Sousse.

Réunissant divers musiciens notamment de l’Orchestre National de Barbès, le projet ayant vu le jour lors d’une résidence et un concert de restitution à la Cité de la Musique de Marseille, dans le cadre du festival “Semaine du Rai” en mars 2022, est un hommage au “Rai Old School”, et au rai algérien en général, inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en 2022.

Les deux soirées sont une invitation à découvrir l’univers d’Ahmed Zergui, de son vrai nom Hammam Mohamed, artiste qui n’a pas eu son mérite et dont le style reste encore trop méconnu du grand public.

Auteur compositeur-interprète algérien, né en 1948 à Sidi Bel Abbes, Ahmed Zergui considéré l’un des pionniers du rai “électrique”, a introduit les premières guitares électriques et l’usage de la pédale “Wah Wah” au moment où cette musique populaire algérienne se modernisait en intégrant de nouveaux instruments comme l’accordéon ou la trompette. Sa carrière s’arrêta brusquement en 1983, par un tragique accident de la circulation. Il laissa une discographie riche, et des morceaux qui furent repris par la suite par de nombreux artistes rai comme Cheb Khaled qui chantait ses fameux “Ya Chaba” ou “Delali ha delali”.

Avant les deux concerts de Tunis et de Sousse, sera projeté le film documentaire “A Little for my heart a little for my god” (1994) de la suédoise Brita Landoff, qui raconte l’histoire d’un orchestre de femmes algériennes à Oran durant la guerre civile des années 90.