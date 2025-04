Une rencontre exceptionnelle avec l’auteur et scénariste égyptien Ahmad Mourad, est programmée pour le mercredi 16 avril à partir de 18h à la Médiathèque de l’Institut français de Tunisie (IFT), offrant l’occasion d’échanger autour de ses œuvres majeures telles que “Vertigo”, “Fil Azrak”, “Locandat Bir Wataouit”, “Tourab Almes”, “Ardhou Illah”, “Mawsem Said Ghizlane”, “1919”, et “Land of the God”.

La rencontre modérée par l’éditeur et auteur tunisien Sami Mokaddem est une invitation à découvrir l’univers riche et captivant de cet auteur, dont l’œuvre explore des thèmes profonds et universels.

Ahmed Mourad est romancier, photographe et scénariste. Ses premiers romans sont des thrillers qui ont connu un succès à la fois critique et populaire et qui ont été adaptés à l’écran, comme “Vertigo” en 2007 ou “Eléphant bleu” en 2012. Il a, à son actif, des romans historiques, comme “1919”, consacré à la révolution égyptienne. L’écrivain et traducteur Richard Jacquemond, le décrit comme un “écrivain pop”, qui construit sa carrière en dehors des circuits habituels de la légitimation littéraire.