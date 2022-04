Porsche Middle East and Africa FZE, filiale détenue à 100 % par la société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, sise à Stuttgart, enregistre un excellent début d’année 2022. Le nombre de véhicules neufs livrés entre janvier et mars est en hausse de 25 % en glissement annuel. En outre, les entrées de commandes sur la période atteignent un niveau record pour un premier trimestre, avec un chiffre jamais atteint depuis la création de la filiale Porsche à Dubaï en 1999.

Au total, 2 572 véhicules neufs ont été livrés dans la région au cours des trois premiers mois de 2022. Il s’agit du meilleur résultat pour un premier trimestre enregistré par Porsche Middle East and Africa depuis 2013. Avec 1 051 unités livrées sur le seul mois de mars, la filiale signe également son meilleur résultat de mars en neuf ans.

Pour Manfred Bräunl, CEO de Porsche Middle East and Africa FZE, le solide début d’année 2022 est encourageant et s’inscrit dans la continuité de l’année 2021 : « La forte demande enregistrée l’an dernier a permis de démarrer l’année 2022 sur les chapeaux de roues. Les résultats du premier trimestre attestent de l’engouement suscité par nos produits dans la région. Par leur attractivité et leur caractère novateur, les modèles de la marque sont conçus pour réaliser les rêves de nombreux clients ».

Le Cayenne poursuit sur la lancée de 2021. Le SUV premium de la marque gagne encore du terrain avec une hausse de 86 % du volume de ventes par rapport au premier trimestre 2021. Au total, 1 140 unités ont été livrées aux clients, ce qui représente 44 % du volume de ventes total de la région. De manière générale, la popularité des SUV ne se dément pas. Le Macan demeure le deuxième modèle le plus vendu de la marque (32 % du volume de ventes de Porsche). Au total, les ventes du Macan sur les trois premiers mois de l’année progressent de 16 % en glissement annuel.

La 911, modèle emblématique de la marque, se classe troisième avec 11 % du volume de ventes total. Elle est suivie du Taycan, modèle 100 % électrique, qui reste sur une trajectoire stable. Les ventes de la Panamera enregistrent une forte croissance, avec une hausse de 92 % en glissement annuel. Le récent lancement du 718 Cayman GT4 RS a permis de consolider l’attrait de la gamme 718, qui ferme la marche dans le classement des ventes Porsche.

L’Afrique du Sud constitue le marché le plus dynamique de la région. Elle est suivie par les Émirats arabes unis, le Koweït, l’Arabie saoudite et l’Inde. Ce résultat est le fruit de la mise en œuvre d’un vaste plan de développement des réseaux de distribution. Dans ce contexte, de nouveaux Centres Porsche ont récemment ouvert à Bangalore et Chennai, et l’atelier Porsche de Delhi vient d’être achevé.

Manfred Bräunl ajoute : « Nous pouvons nous féliciter d’une excellente performance sur les trois derniers mois. Nos importateurs ont à nouveau réalisé un travail remarquable. À ce titre, je souhaite les remercier pour leur engagement et leur vision résolument tournée vers l’avenir ».

« Il en va de même dans notre entreprise. Pour nous, les concepts innovants qui sortent des sentiers battus sont essentiels pour fédérer les amateurs de la marque autour d’une même passion. Dans cette perspective, Porsche Middle East ne ménage pas ses efforts pour mener à bien de nombreux projets en vue de l’édition 2022 du festival ‘Icons of Porsche’, qui a connu un succès retentissant l’an dernier ».

Le Centre Porsche Katameya du Caire et la boutique éphémère Porsche NOW de Marassi étofferont bientôt les réseaux de distribution dans la région. À Dubaï, Porsche a renforcé sa collaboration avec le café-restaurant DRVN, rebaptisé récemment « DRVN by Porsche » et situé sur l’île Bluewaters.

Communiqué