Le Conseil supérieur du développement social (CSDS), dont la création va prochainement intervenir à travers un décret présidentiel, mettra un terme à la pauvreté en Tunisie et permettra l’intégration des catégories à faibles revenus dans le circuit économique. C’est ce qu’a indiqué le ministre des Affaires sociales, cité dans un communiqué publié lundi 11 avril 2022.

Il a assuré que ledit Conseil va regrouper des représentants des ministères, d’instances et d’organisations nationales dans le cadre d’une approche participative pour la concrétisation de ses objectifs.

La création du Conseil supérieur de développement social s’inscrit dans le cadre de l’activation de l’article 5 de la loi organique n°5 du 30 janvier 2019 portant création du programme “Amen social”.

Cet article prévoit la création du Conseil supérieur du développement social chargé d’évaluer, de coordonner et de faire le suivi des politiques sociales de l’Etat en matière d’inclusion sociale, d’autonomisation économique et de lutte contre la pauvreté.

Le CSDS aura pour mission principale d’unifier les politiques et programmes visant la lutte contre la pauvreté, l’intégration des catégories à besoins spécifiques et à faibles revenus dans le circuit économique et garantir leur accès aux services sanitaires, éducatifs, de formation et d’emploi, de transport et de logement et autre services vitaux.

Le ministère des Affaires sociales que ce conseil va assurer la coordination des politiques en matière de protection sociale et le suivi des programmes et mécanismes visant la promotion des catégories démunies.

Il émettra des suggestions/avis en vue de mobiliser les ressources et conforter les exigences d’autonomisation économique et d’inclusion sociale.

Selon le communiqué, le conseil sera également chargé d’étudier les programme de développement sur le plan régional et local, renforcer les opportunités d’inclusion sociale et d’autonomisation économique et ordonner la réalisation de recherches, d’études et d’enquêtes sur les phénomènes de pauvreté, précarité sociale, handicap et disparités sociales.