La bonne gouvernance, le développement et la démocratie sont les trois principaux éléments qui permettent de lutter contre la pauvreté”, a indiqué mercredi Riadh Zghal, consultante en gestion, gouvernance et développement régional.

Présentant son dernier ouvrage « Lutte contre la pauvreté et développement régional durable » lors d’un Colloque organisé par le Centre de Recherche, d’Études, de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF) Zghal a expliqué que cette publication a vu le jour suite à plusieurs interrogations sur la démocratie et ses liens avec le développement, les causes profondes de la pauvreté et ses principaux responsables (l’État, l’environnement global, le citoyen, etc).

Zghal a indiqué que cet ouvrage tente d’analyser la nature de la pauvreté et sa perception au quotidien sur la base d’une approche sociologique en mettant en avant le fait que la pauvreté, au-delà des questions financières, est un phénomène complexe qui est impacté par plusieurs facteurs sociaux et culturels.

Dans cette publication, l’auteure a évoqué les choix politiques et les modèles de développement adoptés par l’État depuis l’Indépendance. Elle a souligné que la plupart de ces modèles étaient influencés par la pensée colonialiste. “Ce qui a conduit à l’échec de nombreux projets de développement dans cette lutte contre la pauvreté” a-t-elle ajouté.

De ce fait, Zghal a relevé l’importance de lancer des projets de développement en vue de promouvoir les capacités nationales et de valoriser le patrimoine culturel dans les régions.