Le critère utilisé pour le classement des pays en termes de progrès social, de développement, c’est le Produit Intérieur Brut (PII). Et il se trouve que le dernier classement établi suite aux données du Fonds monétaire international montre que c’est en Afrique où se trouveraient les dix derniers de la classe.

Le site spécialisé Visual Capitalist, qui a repris les données du FMI, souligne que « le Burundi arrive en tête du classement des pays les plus pauvres au monde », avec un PIB par habitant en 2023 qui ne dépasse pas les 308 dollars américains. De tous les pays du système des Nations unies, le Burundi, pays d’Afrique orientale de près de 13 millions d’habitants, est ainsi le seul pays à figurer en dessous du seuil des 400 dollars.

En deuxième et troisième position, on trouve la Sierra Leone et le Malawi, avec respectivement 472 et 483 dollars.

Ce trio de tête en termes de pauvreté est complété par la République Centrafricaine (avec un PIB de 516 dollars, Madagascar (540 dollars), la Somalie (562 dollars), le Soudan du Sud (570 dollars), le Niger (574 dollars), le Mozambique (579 dollars) et l’Érythrée (700 dollars).

Mais c’est incompréhensibles cet état de fait pour certains de ces pays dont le sous-sol regorgent de ressources naturelles : le Niger a du pétrole et surtout du fer, la Sierra Leone (diamant, or et caoutchouc), la RCA (diamant), Madagascar (uranium, café, cacao, vanille), etc.