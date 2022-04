L’encours de la dette publique a atteint 107,8 milliards de dinars, ce qui représente 85,5% du PIB à fin 2021 (loi de finances rectificative 2021), d’après la Brochure mensuelle de la dette publique publiée jeudi 7 avril 2022 par le ministère des Finances.

L’encours de la dette a donc augmenté de près de 16% par rapport à 2020 (93 milliards de dinars, ou 77,8% du PIB) et de près de 30% en comparaison avec l’année 2019 (83,3 milliards de dinars, ou 68% du PIB).

La dette extérieure représente 62,8% (67,7 milliards de dinars) de l’ensemble de l’encours de la dette et composée à 100% de dettes à moyen et long termes, dont la grande proportion est formée de crédits, et plus précisément de dettes multilatérales (36 milliards de dinars) et dettes bilatérales (13,8 milliards de dinars).

Pour ce qui est de la dette intérieure, elle représente 37% de l’ensemble de la dette du pays et formée à 96% de dettes à moyen et long termes. Ces dettes sont composées de bons du trésor (19,7 milliards de dinars), de dépôts à la trésorerie générale de Tunisie (TGT, 10,9 milliards de dinars), et de crédits (7,7 milliards de dinars), dont les prêts en devises s’élèvent à près de 4,7 milliards de dinars.

Le document de ministère de Finances fait ressortir aussi que les dettes contractées en devises représentent 64,5% (dont 55% en euro) de l’ensemble de la dette du pays, en 2021, contre 69,6% en 2020 et 72,3% en 2019.