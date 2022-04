Le directeur exécutif du Conseil de la coopération économique tuniso-libyen, Saber Bouguerra, appelle les entreprises tunisiennes à participer au premier Salon international d’aconage et des services de fret maritime aérien et terrestre (SHIPPEX LIBYA 2022), prévu du 23 au 26 mai 2022 à Tripoli (Libye).

Cette manifestation est organisée par le Conseil de coopération économique tuniso-libyen, en partenariat avec la société ” AD International “, au moment où le monde vise à moderniser les réseaux, notamment d’aconage et de fret, en raison de l’emplacement de la Libye, principale porte d’entrée du continent africain, selon Bouguerra.

Environ 100 entreprises spécialisées dans le domaine du fret aérien, maritime et terrestre, et les sociétés spécialisées dans la manutention, le déchargement, les services de fret et le marketing digital, les agences de fret et d’inspection douanière, les lignes de fret internationales et locales et les bureaux de services et de dédouanement, sont attendus à cet événement.

Les dernières versions des systèmes de fret et des technologies utilisées par les grandes entreprises et institutions internationales présentes sur le marché libyen, seront exposées à cette occasion.

Le Salon constitue, également, une opportunité, pour les entrepreneurs du domaine de fret et de marketing digital de rencontrer leurs clients.

L’organisation du Salon “SHIPPEX LIBYA 2022” intervient à un moment où la Tunisie et la Libye ambitionnent de renforcer le volume de leurs échanges commerciaux, lequel a atteint, en mars 2022, environ 1,4 milliard de dinars et devrait augmenter, estime Bouguerra.