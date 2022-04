Suite à l’appel à candidatures lancé en janvier 2022 par l’Institut français de Tunisie (IFT), destiné à des artistes tunisiens tous genres musicaux confondus, quatre projets ont été retenus parmi soixante candidatures reçues.

L’objectif de cet appel est de donner de la visibilité à la scène musicale tunisienne émergente et de lui permettre d’aller à la rencontre d’un nouveau public.

Les quatre projets lauréats choisis par la commission de sélection, composée de professionnels de la musiques français et tunisiens et de représentants de l’Institut français en Tunisie et à Paris, seront présentés entre avril et décembre 2022 à l’Institut français de Tunisie et bénéficieront également d’un accompagnement en communication (capsule vidéo, captation…).

Les quatre projets musicaux retenus :

– Denya, de Mohamed Ali Chebil et Mohamed Ben Salha ;

– Papillon, de Ghassen Gerissi ;

– Jathb, de Mariem Hamrouni et Mohamed Barsaoui ;

– Noor Arjoun x Selim Arjoun.